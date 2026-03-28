Lo voleva Conte, Ndoye: "Perché non gioco col Nottingham? Me lo chiedo anche io"
Oggetto del desiderio in estate del Napoi di Antonio Conte, l'ex Bologna Dan Ndoye è sempre più ai margini del Notthingham Forest. Ieri sera, il nazionale svizzero, autore del primo gol del pirotecnico 3-4 di Basilea contro la Germania, a fine partita ha parlato ai microfoni di RTS tornando anche sul poco spazio avuto sin qui: "È passato del tempo dal mio primo gol contro la Germania a Euro 2024. Essere decisivo contro una squadra del genere è sempre un piacere.
Quando ho l'opportunità di giocare, do sempre il massimo. Non colleziono molti minuti a livello di club, ma oggi ho dimostrato di avere delle qualità. Mi trovo benissimo con la Svizzera e voglio godermi questi momenti. Per me era importante trovare minuti e anche il gol. Perché non gioco al Nottingham? Me lo chiedo anch'io".
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