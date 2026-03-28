Ag. Politano: "All'Inter non mentalmente predisposto come ora, più passa tempo e più diventa forte"

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"Contro l’Irlanda del Nord, lui e Tonali sono stati tra i migliori in campo".

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra”, Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Matteo Politano ha parlato del suo assistito: "Quando era all’Inter, mentalmente non era predisposto al sacrificio nel ruolo che ricopre. Oggi, con esperienza e saggezza, si è predisposto a fare un grande sacrificio sulla fascia ed è stato di conseguenza più facile per Conte poterlo inserire in quel ruolo. Contro l’Irlanda del Nord, lui e Tonali sono stati tra i migliori in campo".

Politano come il buon vino

"Più passa il tempo e più lui diventa forte, mentre solitamente quando si va avanti con l’età si inizia a scendere di rendimento; lui sta facendo bene e sono convinto che continuerà a fare bene per qualche anno.”