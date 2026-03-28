Insigne in lacrime alla Gazzetta: “A Napoli non mi hanno capito, per colpa mia…”

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Nell’intervista concessa a Sportweek, Lorenzo Il Magnifico non nasconde il legame viscerale con la sua città.

Tra nostalgia e sincerità, l'ex capitano azzurro Lorenzo Insigne torna a parlare del suo rapporto con Napoli, svelando anche retroscena significativi sul possibile ritorno. Nell’intervista concessa a Sportweek, Lorenzo Il Magnifico non nasconde il legame viscerale con la sua città. “15-20 giorni prima di venire al Pescara hanno chiamato loro a me e giustamente non dormivo la notte. Mi ero proposto a 1500 euro al mese, il minimo stipendio. Da napoletano giocare in quello stadio, con quella maglia e la fascia da capitano per me è una vittoria, al di là degli scudetti e delle coppe.

Insigne in lacrime.

"La gente non mi ha capito abbastanza, forse un po' che colpa mia a Napoli sono passato sempre un po' presuntuoso. Questo mi dispiace tanto (Insigne scoppia in lacrime, ndr.), perché amo troppo la maglia del Napoli. E' quella la cosa che mi fa rabbia, perché non mi sono espresso abbastanza. E questo mi dispiace, perché io amo veramente la maglia del Napoli".