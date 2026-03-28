Bianchini su Chiavelli: "Anima finanziaria del club, rappresenta la mente dietro molte operazioni"

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"Il Napoli ha una grande peculiarità che è incarnata dal tandem di competenze manageriali composto da Aurelio De Laurentiis e da Andrea Chiavelli".

Nel corso della sua intervista a Calcio e Finanza, Tommaso Bianchini, direttore generale dell’area business del Napoli, ha parlato del modello del club di Aurelio De Laurentiis e dell'importanza di Andrea Chiavelli, amministratore delegato della società: "Il Napoli ha una grande peculiarità che è incarnata dal tandem di competenze manageriali composto da Aurelio De Laurentiis e da Andrea Chiavelli, che è l’amministratore delegato ma soprattutto l’anima finanziaria del club. Uno ha visione, l’altro ha i piedi per terra e capisce se la visione è sostenibile o meno. Chiavelli lavora con De Laurentiis da prima ancora di entrare nel calcio e sono una coppia professionale solidissima".

Uno dei temi economici su cui ADL ha puntato sin da subito sono gli ammortamenti a quote decrescenti. Da cosa scaturisce l’idea?

"Dalla sua visione imprenditoriale. De Laurentiis ha preso un bagaglio di competenze maturato nel cinema e lo ha trasferito nel calcio. Ma è importante sottolineare che non lo ha fatto da solo: accanto a lui c’è una figura di altissimo livello finanziario come Chiavelli, che rappresenta la mente economica dietro molte operazioni".