Ag. Elmas: "Per gol/minuti è il miglior esterno in Italia! Sul Napoli e il futuro..."

George Gardi, agente di Elmas e intermediario internazionale, ha parlato a Tmw del rendimento del giocatore del Torino, grande protagonista in Serie A - come ai tempi di Napoli - da quando è tornato in Italia a gennaio.

Si aspettava questo grande impatto di Elmas al ritorno in Serie A?

"Sicuramente si, le motivazioni erano alte. Sta ritrovando la sua condizione, farà sempre meglio. Al di là delle sue prestazioni, il merito più grande è stato quello di portare freschezza all’ambiente del Torino e cercare di mentalizzarla".

Il Torino ha fatto un grande colpo

"Il direttore Vagnati è stato bravo a crederci da subito, quando ne abbiamo parlato, c’erano anche altre squadre, ma è stata decisiva la chiamata con il Presidente Cairo. Questo ragazzo ha vinto un campionato in Italia, ha giocato più volte la Champions, ed è un simbolo della propria nazionale. Stupirsi del rendimento che sta avendo forse è perché qualcuno lo aveva sottovalutato. Ho letto che qualcuno oggi lo ritiene pronto per una grande squadra, lui viene dal Fenerbahce, dal Napoli, e dal Lipsia, tutte grandi squadre. Si è già dimostrato pronto".

E' già al quarto timbro in poche gare

"Al Napoli nell’anno dello scudetto era il terzo marcatore dopo Osimhen e Kvaratskhelia, entrambi quotati sopra i settanta milioni di euro. Torino è una scelta importante perché gli sta permettendo di giocare con regolarità. Al momento è il miglior esterno in Italia per minuti/reti, un gol ogni 127 minuti. E’ in fiducia, e lo dimostra non solo con la qualità dei gol che fa, ma anche andandoseli a costruire".

E il futuro?

"Mi parla bene della città, si trova bene a Torino. Poi è normale che un giocatore con il suo rendimento sia attenzionato visto anche a quanto potrà essere acquistato".