Agostinelli: "Addio Kvara ha influito, ma è successa un'altra cosa..."

Andrea Agostinelli, ex allenatore del Napoli, è intervenuto a Radio Marte per commentare il momento che sta vivendo la squadra azzurra: “Tre punti sono recuperabili, non bisogna fare drammi. L'Inter è sempre la squadra più forte, ma sicuramente è tutto da giocare. Inter e Napoli hanno avuto qualche passaggio a vuoto, la classifica è un po' corta, c'è da dire che gli azzurri hanno perso punti, nessuno è imbattibile, il Napoli deve sperare che i nerazzurri vadano avanti nelle coppe, non sarà facile ma il campionato non è finito.

Il 3-5-2? Onestamente ai moduli ho sempre pensato meno, quello che conta è l'interpretazione del ruolo da parte dei giocatori, certo l'addio di Kvara è stato duro da digerire, la catena di sinistra tutta infortunata ha fatto il resto, l'assenza di Neres ha fatto perdere imprevedibilità al Napoli. La Lazio? Da gennaio ad oggi non ha fatto grandissimi risultati, è un momento in cui bisogna uscire con il carattere ed il gruppo, la squadra dopo un 5-0 a Bologna deve tirare fuori gli attributi”.