Allegri sul calciomercato: "Squadra già forte, serve essere sostenibili"

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Tanti i temi trattati da Massimiliano Allegri in conferenza stampa nel giorno della sua presentazione. Allegri ha anche parlato di mercato: "Al mercato ci pensa la società, lavoriamo a stretto contatto, quando avrò visto tutta la squadra darò delle valutazioni e vedremo cosa mancherà. Con il direttore ed il presidente parleremo di come poter migliorare.

Una collaborazione importante, nel calcio di oggi la sfida è di essere competitivi e sostenibili, la squadra è già forte, poi vedremo cosa fare. Al mercato ci pensa il club. Hojlund, sono contento di allenarlo, l'anno scorso l'ho scansato, quest'anno l'ho preso (ride, ndr)".