Video Allegri glissa su corto muso e bel gioco: "Dico solo una cosa"

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Tanti i temi trattati da Massimiliano Allegri in conferenza stampa nel giorno della sua presentazione. Allegri ha glissato la domanda sui giochisti, i risultatisti e il famoso corto muso, argomento in cui da tempo si parla: "Il calcio è opinabile, tutti ne parlano, è lo sport più bello al mondo, è imprevedibile.

I moduli, i sistemi, abbiamo una rosa importante, forte, ha avuto successi negli ultimi anni ed è importante continuare il lavoro. Ho giocatori che possono giocare con più sistemi, l'importante è avere entusiasmo e voglia di raggiungere gli obiettivi con sacrificio e lavoro e credo come ho detto di ereditare una squadra che ha queste qualità".