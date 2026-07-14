Allegri su De Bruyne-Lukaku: "Arrivano il 5 agosto. Li aspetto..."

vedi letture

Tanti i temi trattati da Massimiliano Allegri in conferenza stampa nel giorno della sua presentazione. Allegri ha anche parlato di Lukaku e De Bruyne ma glissando sul loro ruolo nel Napoli: "Ho imparato da un vecchio allenatore, fino a quando non vedo e alleno i giocatori dare giudizi da fuori è sempre molto difficile. Me la porto dietro, da domani ci conosceremo, i valori sono importanti, loro arriveranno il 5 agosto, prima arriveranno McTominay e Lang, partiamo con chi è a disposizione per iniziare il lavoro".