Scudetto? Allegri: "Serve cazzimma e sana follia! Anno molto importante..."

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Tanti i temi trattati da Massimiliano Allegri in conferenza stampa nel giorno della sua presentazione. Allegri ha anche parlato di quelli che saranno gli obiettivi stagionali della sua squadra: "Una sana cazzimma e follia servono molto e ti aiutano. Sarà molto importante questo anno. Centenario del Napoli e tutti dobbiamo avere una responsabilità in più per raggiungimento obiettivi".