Allegri sugli obiettivi: "A marzo ancora vivi in tutte le competizioni!"

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Tanti i temi trattati da Massimiliano Allegri in conferenza stampa nel giorno della sua presentazione. Allegri ha anche parlato di quelli che saranno gli obiettivi stagionali della sua squadra: "Sarà importante lavorare con serietà, professionalità, soprattutto cercare le basi per arrivare a marzo come dico sempre lì si decidono le stagioni, restare in tutti gli obiettivi Campionato, Champions, Coppa Italia sarebbe importante, da domani iniziamo, per me un'avventura meravigliosa, una città pazzesca, ho sentito subito l'affetto, una città passionale, sono molto contento.

Sulla federazione non ho avuto alcun contatto, ho parlato col presidente e già anni fa sono stato vicino. Sono felice di lavorare con lui, con tutto il Napoli".