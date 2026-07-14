Allegri sui portieri cambia: "Ci sarà un titolare e la sua alternativa"

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Tanti i temi trattati da Massimiliano Allegri in conferenza stampa nel giorno della sua presentazione. Allegri ha anche parlato della sua idea sulle gerarchie tra i pali.

Quale sarà la sua gestione dei portieri? Sceglierà un titolare?

"Il Napoli ha due ottimi portieri, sono importanti, su 60 partite anche chi ne gioca 15 ed è il secondo, anche se non è così, è importante perché sono gare che determinano. Sicuramente ci saranno delle gerarchie, ci sarà un primo ed un secondo. Ma questo lo vedrò durante i ritiri".