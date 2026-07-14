Maradona o Messi? Piccinini: "Diego aveva più talento, Leo superiore di testa"

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Il confronto tra Messi-Ronaldo ed i campioni non solo di oggi, ma anche di una volta: il giornalista Sandro Piccinini ne evidenzia una differenza cruciale

Sandro Piccinini, giornalista e telecronista, è intervenuto al podcast BSMT di Gianluca Gazzoli. Uno dei temi affrontati è quello dei campioni di questa generazione, Leo Messi e Cristiano Ronaldo: "Sono due fenomeni che non vedremo più, o dovremo aspettare una ventina d'anni. I campioni dal punto di vista tecnico li abbiamo già visti: Yamal è su quel livello lì, ma durerà 20 anni? Difficile. Devi entrare in un altro ambito, devi ragionare da robot. Cristiano Ronaldo è un robot, anche quando tornava da una trasferta con l'aereo del Real Madrid all'una di notte, lui andava al centro sportivo a fare la crioterapia. O la mattina si sveglia e ancora oggi fa due ore di palestra prima di colazione.

Messi aveva grossi problemi fisici, tanti ricorderanno quel periodo in cui vomitava in campo: è andato da un nutrizionista italiano che lo ha curato. Ha cominciato a capire che l'aspetto fisico è fondamentale per reggere a quel livello e oggi è un maniaco della preparazione fisica anche lui. E quindi una cosa così, unita al talento, quando ricapita? È difficile avere una testa superiore, quella che non ha avuto Maradona, che aveva più talento di loro. Però durare 20 anni a quel livello lì... sei un robot".