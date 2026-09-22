Bucciantini: “A Firenze il miglior Napoli dell’anno. Non mi torna il racconto della partita”

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Bucciantini difende il Napoli visto a Firenze, ma invita Allegri a riflettere sulla gestione dei cambi.

Nel corso di 'Ne Parliamo il Lunedì' su Canale 8, il giornalista e scrittore Marco Bucciantini ha espresso un giudizio differente rispetto alle numerose critiche seguite al pareggio di Firenze: “Davvero non mi aspettavo un giro così cupo di prime opinioni. Io non penso che il Napoli di Firenze sia stato il peggio dell'anno, anzi per me è stato il migliore”. Secondo Bucciantini, inoltre, tornare continuamente sul mercato serve a poco: “Per me è inutile fare un inquadramento che parte da un mercato che abbiamo già analizzato: non c'è stato. Il Napoli ha preso proprio Allegri per gestire tutto quello che aveva, per rivitalizzare, sperando di avere un organico che l'anno scorso non ha mai avuto”. Per questo ritiene prematuro emettere giudizi definitivi: “Per me non c'è ancora da attaccare nessuno, da sentenziare in nessun modo”.

“Il Napoli perde metri quando va in vantaggio. Allegri deve ragionare diversamente sui cambi”

Bucciantini individua comunque alcuni aspetti sui quali Massimiliano Allegri deve intervenire, a cominciare dall’atteggiamento della squadra durante le diverse fasi della partita: “Io mi sono portato i dati che abbiamo anche fatto vedere dal club su quanti metri perde il Napoli quando va in vantaggio”. Il giornalista si è soffermato anche sulla gestione delle sostituzioni nel calcio moderno: “Davanti a questi smottamenti della partita, secondo me bisogna ragionare in modo diverso, non trascinare tante cose verso la fine, non aspettare che un giocatore sia proprio finito in campo”. Il pareggio con la Fiorentina, tuttavia, resta per Bucciantini coerente con il percorso degli azzurri: “Mi sembra un buon pareggio, con alcuni momenti di presenza in campo superiore anche alle partite precedenti, anche dato un avversario in caratura, secondo me, di buona qualità. Non mi torna il racconto della partita che ho sentito dopo”.