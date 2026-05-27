Allegri-Napoli? Garlando: "Spero di no per i napoletani per un motivo"

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Oggi su CRC, radio partner della SSC Napoli, è intervenuto il giornalista del “La Gazzetto dello Sport” Luigi Garlando. "Mi dispiace che la storia tra Antonio Conte e il Napoli si sia chiusa in questo modo. L’ex tecnico del Napoli è riuscito a vincere e ha vinto anche quest’anno e a riportare entusiasmo in una città come quella di Napoli. Sicuramente dal punto di vista della comunicazione avrebbe potuto cercare di combattere meglio il pubblico facendo giocare bene la squadra e usando altre parole. Non c’era bisogno di puntare il dito contro qualcuno e creare un ambiente teso. Antonio Conte ha infranto varie volte il principio di non contraddizione di Aristotele. In conferenza stampa prima diceva una cosa, poi ne diceva un’altra. Ha commesso alcune sbavature importanti.Mai che un allenatore ammettesse di aver sbagliato come ha fatto anche Raffaele Palladino all’Atalanta. Lui è fatto così, non ci possiamo fare nulla. Gli devono essere riconosciuti gli onori del lavoro che ha fatto, ma devono anche essere messi i puntini sulle i e fare in modo che ci sia dignità per il nostro lavoro di giornalisti. I giornalisti occupano un altro ruolo nel calcio, sono un’altra cosa rispetto ai tifosi. Non c’era bisogno di chiudere in questo modo una bella storia come quella di Antonio Conte al Napoli. È un peccato. Senza cattiveria e voglia di essere offensivo, mi auguro che un allenatore come Massimiliano Allegri non venga a Napoli poiché spero che i napoletani godano di ben altro spettacolo.

I tifosi partenopei sono dei buongustai in tutto, anche nel calcio. In Italia dobbiamo crescere in tutto, nella tecnica, nella tattica e nella comunicazione. Roma e Como ci hanno dettato le direzioni dove il calcio italiano deve andare nei prossimi anni, verso un calcio europeo, di gioco, di qualità e di coraggio. Arteta ha vinto la Premier League al suo settimo anno sulla panchina dell’Arsenal. All’estero c’è una certa pazienza ad aspettare i risultati e ad andare oltre di essi che in Italia non siamo in grado di fare. Il Milan cerca come successore di Allegri un profilo di allenatore giovane e straniero che sia in grado di portare il gioco in Italia dal secolo scorso a moderno. Il fallimento del Milan è incredibile, adesso serve qualcosa che sappia cambiare le cose. Fabio Grosso alla Fiorentina? Lo avrei voluto a Napoli. Vincenzo Italiano mi piace come qualità di gioco, ma Grosso è un profilo più fresco dal punto di vista dell’immagine. Tra l’altro, lui è l’eroe della nazionale di Cannavaro, infatti sembra avere qualcosa di napoletano anche lui. Comunque, Vincenzo Italiano sarebbe una buona scelta come sostituto di Conte".