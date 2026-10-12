Allegri presenta il Villarreal: "Squadra forte e tattica. Sarà l'opposto del Frosinone..."

Allegri analizza il Villarreal: squadra forte, tattica e pericolosa sugli esterni. Per il Napoli serviranno ordine e pochi errori.

Il Villarreal sarà un avversario completamente diverso rispetto al Frosinone. Alla vigilia della seconda gara di Champions League, Massimiliano Allegri in conferenza stampa ha analizzato le caratteristiche della squadra di Iñigo Pérez, sottolineandone qualità tecniche, organizzazione e pericolosità sugli esterni.

Allegri sul Villarreal: “Concede poco, forte nell’uno contro uno e costruisce bene”

In conferenza stampa Allegri ha dichiarato: “Domani avremo una partita molto importante e complicata. Il Villarreal ha avuto un inizio non facile, ma poi ha fatto delle vittorie, soprattutto sabato ha fatto una bellissima partita contro il Real Madrid. Giocare qui è sempre complicato, è una partita di Champions e bisogna cercare di fare un'ottima prestazione e fare risultato”.

Il tecnico azzurro ha poi spiegato perché si aspetta una gara molto diversa rispetto a quella col Frosinone: “Quella di sabato è stata una partita completamente diversa e lo sarà anche quella di domani. Domani intanto è una partita di Champions, il Frosinone tende a spaccare le partite, il Villarreal lo farà molto meno. Sarà una partita all'opposto di quella di sabato”.

Infine, un’analisi più dettagliata degli spagnoli: “Affronteremo una squadra molto forte, tattica, che concede poco, sono molto bravi nell'uno contro uno sugli esterni. Nei due difensori centrali hanno Veiga che ha un buon piede, è uno che fa iniziare molto bene l'azione. Tutte le partite di Champions sono difficili e giocare in questo stadio sarà molto complicato. Bisognerà fare una prestazione di grande ordine, sbagliare il meno possibile e giocare molto bene a calcio”.