Il telecronista di Napoli-Frosinone: "Una cosa su Lucca è evidente a tutti"

Alberto Santi analizza il Napoli: elogi a Badiashile e McTominay, promosso Lang e difeso Lucca dopo i fischi del Maradona

Alberto Santi, telecronista DAZN di Napoli-Frosinone, ha analizzato il successo degli azzurri soffermandosi su alcuni dei protagonisti della gara. Dal buon impatto di Badiashile al ritorno di McTominay, passando per la prova di Noa Lang e il momento difficile di Lorenzo Lucca. Di seguito le sue parole a Radio Napoli Centrale.

Santi: “Badiashile mi ha sorpreso, McTominay leader. Su Lucca non mi sono piaciuti i fischi”

"De Bruyne ha rubato la copertina, ma mi ha sorpreso Badiashile. Buoni anticipi nel primo tempo. Ha permesso di giocare con la linea alta. È stato un Napoli ben messo in campo. Non era una partita scontata. Il Frosinone veniva da risultati positivi. Il Napoli ha sfruttato un po' tutti, vedremo se ci sarà una gerarchia ben definita. McTominay è difficile da tenere fuori. L'ovazione per il suo ritorno in campo è stato da brividi. Quando lo speaker ha urlato il suo cognome è stato di grande impatto. Avere un giocatore così, leader e trascinatore, può solo essere utile per Allegri".

La partita di Noa Lang? "Ha giocato bene, al di là del gol. Mi aspettavo di più da lui l'anno scorso, attraverso poi le dichiarazioni forti sul rapporto con Antonio Conte. Mi piace questo sistema con due sotto-punte. Il calcio europeo è così: linea alta, calcio verticale. Ora Allegri deve portarlo avanti per le prossime partite".

Lucca? "Non ho percepito plateali richiami di Allegri. Lucca sa che qualche pallone doveva gestirlo bene. L'ho evidenziato in commento, non mi sono piaciuti i fischi. Il Napoli vinceva 2-0, stava controllando la partita. È evidente che sia in difficoltà, andargli contro non è stato molto bello. Parte del pubblico l'ha capito. Si è fatto notare molto più in fase di non possesso. Deve arrivare da lui, deve riuscire a mettere cattiveria e grinta".