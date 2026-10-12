Giovane in lista Champions, Allegri spiega: "Ci darà una mano. Il motivo della scelta..."

Allegri spiega l’inserimento di Giovane nella lista Champions: fuori Favasuli per l’infortunio più lungo, dentro il brasiliano.

Giovane entra nella lista Champions del Napoli. Massimiliano Allegri in conferenza stampa ha spiegato alla vigilia della sfida contro il Villarreal la scelta di inserire il brasiliano al posto di Costantino Favasuli, fermato da un infortunio più lungo.

Allegri su Giovane: “Ha un’enorme potenzialità, può darci qualcosa”

In conferenza stampa il tecnico azzurro ha dichiarato: “Sono contento per il suo ingresso di sabato. Ha fatto mezz'ora buona, ha fatto un assist. È un giocatore dall'enorme potenzialità”. Poi la spiegazione della scelta in lista Champions: “Visto che avevamo due infortuni, di cui Favasuli quello più lungo, ho preferito toglierlo dalla lista Champions e mettere dentro Giovane, che è un giocatore che ci può dare una mano”.