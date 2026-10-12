Giordano difende Allegri: "Altro che cavernicolo! Ecco a voi invenzioni e calcio liquido"

Antonio Giordano difende Allegri dopo il Frosinone: calcio liquido, tante occasioni, De Bruyne in mezzo e Badiashile tra le scelte coraggiose

Il giornalista Antonio Giordano è intervenuto a Canale 8 nel corso di Ne Parliamo il Lunedì, per commentare il nuovo volto del Napoli di Massimiliano Allegri dopo la vittoria contro il Frosinone. Giordano ha difeso il lavoro del tecnico azzurro, sottolineando come la partita abbia mostrato molte delle soluzioni tattiche e offensive che spesso vengono considerate lontane dal repertorio di Allegri.

Giordano: “Allegri cavernicolo? Ha dato calcio liquido, occasioni e invenzioni”

"Usciamo dalla fossilizzazione dei numeri e leggiamo la partita solo intorno a un uomo, quello che veniva tratteggiato da una parte della narrazione popolare come un cavernicolo. Ci accorgiamo che abbiamo visto una serie di cose che appartengono al suo repertorio e alla sua storia professionale, al suo curriculum, che è pieno di vittorie e anche di vari modelli di calcio. Se qualcuno voleva il calcio liquido, ve l'ha dato. Se qualcuno voleva 10 palle gol, ve le ha date. Se qualcuno voleva un'invenzione, con De Bruyne in mezzo al campo ve l'ha data. Se volevate che rischiasse, ha rischiato Badiashile”, le parole di Antonio Giordano.