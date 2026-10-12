McTomina torna titolare? Allegri apre: "Sta decisamente meglio"

Allegri apre al ritorno di McTominay dal primo minuto contro il Villarreal: lo scozzese sta molto meglio e può partire titolare.

Scott McTominay è vicino al ritorno da titolare con il Napoli. Alla vigilia della sfida di Champions League contro il Villarreal, Massimiliano Allegri in conferenza stampa ha fatto il punto sulle condizioni del centrocampista scozzese, spiegando che la possibilità di vederlo dal primo minuto è concreta.

McTominay verso il ritorno da titolare: l’annuncio di Allegri

In conferenza stampa Allegri ha dichiarato: “Sta decisamente meglio. Domani mattina valuterò se farlo giocare dall'inizio oppure no. Credo di sì. Per gli altri dobbiamo valutare, perché abbiamo dei giocatori che sono rientrati dopo diversi mesi, qualcuno ha poche gare nelle gambe”. Il tecnico ha poi sottolineato quanto sia importante recuperare gradualmente tutti gli elementi della rosa, soprattutto dopo i lunghi stop vissuti da diversi giocatori.