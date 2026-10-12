Dalla Spagna avvisano: "Il Villarreal ha dominato il Real Madrid! Ma sotto porta..."

Dalla Spagna, Fernando Tavero di Diario AS descrive il Villarreal: squadra offensiva e aggressiva, ma ancora intermittente e poco concreta sotto porta

Il Villarreal di Iñigo Pérez è ancora una squadra in costruzione, con un’identità più offensiva e aggressiva rispetto al passato ma anche con alcune difficoltà nel concretizzare quanto produce. A tracciare il profilo degli spagnoli è stato Fernando Tavero, giornalista di Diario AS, che a Radio Napoli Centrale ha analizzato il momento del Sottomarino Giallo alla vigilia della sfida contro il Napoli.

Tavero sul Villarreal: “Domina, propone calcio, ma deve avere più fiducia sotto porta”

“Lo stato fisico del Villarreal è migliore di quello psicologico. La squadra viene da nuove dinamiche tattiche, da Marcelino a Iñigo Pérez. Vediamo un Villarreal a intermittenza. Iñigo Pérez è uno dei giovani allenatori più promettenti del calcio spagnolo. È un allenatore più offensivo, più aggressivo, Marcelino era differente. Però ci vuole tempo e pazienza per fare in modo che il progetto funzioni”.

Sull'ultimo match contro il Real Madrid: “Il Villarreal ha giocato contro il Real Madrid come specchio riflesso di tutta la stagione: ha dominato, ha avuto una grande proposta di gioco, ma la giocata di Valverde è stata decisiva. Il Villarreal necessita di maggior confidenza sotto porta”.

Sulla sfida contro il Napoli: “Allegri ha molta esperienza, non sono io a dover dare consigli. Il Napoli deve resistere come ha fatto il Real Madrid, il Villarreal non è al 100%. Ma sono sicuro che sarà una partita divertente”.