Allegri a Sky: "Modulo? Discorsi da bar. Anguissa e Alisson tornano a breve"

Massimiliano Allegri alla vigilia del Villarreal: possibile McTominay titolare, moduli definiti discorsi da bar e presto rientreranno Anguissa e Alisson.

Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida di Champions League contro il Villarreal. Il tecnico azzurro ha parlato della necessità di fare punti, delle condizioni di McTominay, del rientro di alcuni infortunati e della convivenza tattica tra lo scozzese e Kevin De Bruyne. Di seguito le sue dichiarazioni.

Sull'avversario:

"Dobbiamo cercare di fare punti perché è la seconda gara di Champions, contro il Villarreal non sarà facile perché è una squadra ostica e viene da una bella partita contro il Real".

La difesa a tre è il sistema più congeniale per la squadra dal suo punto di vista?

"Il discorso dei moduli è una cosa riduttiva, sono discorsi da bar più che da campo. Ho una rosa di ottimi giocatori, alcuni stanno rientrato da infortuni ma ci vorrà un po' di tempo per riaverli al 100%, bisognerà essere fortunati nella gestione per dargli modo di recuperare. A breve riavremo anche Anguissa e Alisson".

McTominay potrebbe partire dal primo minuto?

"È possibile, ma non ho ancora ben deciso l'undici. Domani mattina proverò a immaginare la partita alla luce anche dei cambi".

Una formazione base ce l'ha in mente o si proseguirà con questa rotazione continua?

"Le cose abitudinarie mi danno un po' fastidio, mi piace cambiare. Dipenderà anche da chi ho a disposizione e delle caratteristiche dei giocatori".

McTominay e De Bruyne hanno enorme potenziale: è una bella sfida tattica farli coesistere?

"I giocatori bravi devono giocare insieme. McTominay non gioca da un po', De Bruyne è arrivato il 5 agosto, serve tempo".