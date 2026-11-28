Podcast Caporale: “Esposito ha ottime qualità, ma serve vice Hojlund. Giovane? Merita più spazio”

Carlo Caporale analizza la sfida col Sassuolo, il rilancio di Lang e le priorità di mercato.

Carlo Caporale, giornalista, intervenuto ai microfoni della nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania, ha presentato la sfida contro il Sassuolo, sottolineando la necessità per gli azzurri di dare continuità ai risultati per risalire la classifica. Il giornalista si è soffermato sull'assenza di Kevin De Bruyne, sui progressi di Noah Lang e sulle strategie di mercato della società partenopea, individuando nell'acquisto di un'alternativa a Hojlund la principale priorità per gennaio.

Contro il Sassuolo il Napoli ha una grande occasione per conquistare la seconda vittoria consecutiva in campionato. Che partita ti aspetti?

“Di facile non c'è nulla, anzi ci vuole il massimo rispetto per l'avversario, che tra l'altro è in un momento senz'altro di difficoltà. Ha cambiato anche allenatore, ma alla prima partita non è andata bene. Sei sconfitte consecutive, comunque un cammino nelle ultime gare veramente negativo, dopo un inizio del Sassuolo per la verità incoraggiante con Aquilani, con la vittoria con la Juventus e anche partite giocate bene. Poi evidentemente c'è stato qualche problema, un po' di infortuni soprattutto in difesa. Adesso hanno recuperato dei giocatori, qualcuno è ancora out e certamente sono assetati di punti e di voglia di riscatto. Il Napoli però, dal canto suo, non può rallentare, anzi deve accelerare ulteriormente in campionato se vuole risalire la classifica. Viene fuori una partita dove le aspettative di entrambe le squadre sono molto alte, cercheranno entrambe di fare punti. Però, ripeto, il Napoli deve pensare al suo cammino, deve concentrarsi sul piano gara, su quello che prepareranno Allegri e i suoi giocatori per far sì che si possa ottenere il massimo risultato. C'è solo quello in questo momento, veramente di alternative il Napoli ne ha poche per tentare questa rimonta in classifica verso la zona Champions”.

Il Sassuolo ha la peggior difesa della Serie A. Con D'Aversa ti aspetti un atteggiamento tattico diverso rispetto alla gestione Aquilani?

“Io ho visto la partita contro il Genoa della settimana scorsa. Ha cambiato il sistema di gioco, però più o meno i giocatori erano quelli, forse qualcosa di differente a centrocampo. La sensazione era che le caratteristiche del Sassuolo fossero quelle: una squadra brava in attacco a proporre gioco, che quando deve difendersi fa un po' fatica. Adesso bisogna capire se il lavoro specifico in fase difensiva possa dare dei frutti. L'identità della squadra è quella, ma lo è già da diversi anni a questa parte. Il Sassuolo ha sempre avuto allenatori propositivi e ha proposto un gioco di un certo tipo, abbastanza creativo e offensivo. Cambiare di punto in bianco diventa complicato. Vediamo anche che tipo di partita D'Aversa penserà di fare contro il Napoli. Contro il Genoa ha cercato di fare una partita offensiva, non è riuscito a concretizzare una buona mole di lavoro in attacco che pure aveva costruito. Di contro, il Genoa è stato abbastanza cinico e concreto in fase offensiva, mettendo a nudo anche un po' di manchevolezze sotto quell'aspetto della squadra neroverde. È questo un po' il tema da capire. Però, ripeto, il Napoli al di là di tutto ciò deve essere concentrato e deve mettere la partita sui giusti binari sin dall'inizio. Abbiamo visto anche in altre circostanze che, se queste partite non le azzanni dal primo minuto, specialmente con queste squadre che lottano per non retrocedere, Venezia docet, le cose possono andare in un certo modo”.

De Bruyne dovrebbe fermarsi per un affaticamento muscolare dopo 22 gare consecutive. Quanto pesa la sua assenza?

“Il fatto che si fermi è giusto così, perché l'affaticamento muscolare si può tramutare poi in qualcosa di più grave e non è il caso di rischiare. Quello che cambia è il peso specifico che De Bruyne ha avuto in questo Napoli, in una stagione fin qui abbastanza travagliata, che in queste ultime gare però sta vedendo un po' di miglioramenti, di progressi costanti, magari ancora non velocissimi, ma che cominciano a dare dei frutti. Speriamo, ed è necessario, di confermarsi e progredire, se è possibile, ancora di più. È chiaro che in questa partita sarebbe servito uno con le sue caratteristiche, con la capacità di gestire il pallone a centrocampo e dare passaggi invitanti ai suoi compagni. Però meglio farlo riposare, rigenerarlo. Si approfitta anche di una settimana, quella prossima, dove non ci sarà il match infrasettimanale, per poi andare a chiudere l'anno con un altro tour de force tra campionato, Coppa Italia e Champions League, tutte gare molto, molto importanti. Ci saranno gli altri, c'è Anguissa che era in panchina contro il City, quindi un po' più fresco, e speriamo che tutti siano al meglio per fare un'ottima partita”.

Noah Lang è apparso in netta crescita nelle ultime tre partite. Che atteggiamento ti aspetti dai seimila tifosi azzurri presenti a Reggio Emilia nei confronti dell'olandese?

“Quasi in maniera un po' paradossale direi forse meglio fischiarlo che incoraggiarlo e applaudirlo. Detto questo, io credo che, per il buon senso comune che deve accomunare un po' tutti, compreso il giocatore stesso, che però sappiamo avere un carattere un po' bizzarro, bisogna badare alle risultanze che il campo ti offre e ti propone. Se il giocatore in questo momento merita e sta dando un contributo abbastanza tangibile alla causa azzurra, bisogna sostenere lui come tutta la squadra, che sta attraversando un momento delicato della stagione, perché sono le ultime chiamate. Abbiamo sempre detto che il Napoli ormai era in una condizione in cui il margine d'errore si era ridotto quasi a zero. Visto il distacco e le tante squadre tra il Napoli e la zona Champions, che sono un ostacolo per tentare una rimonta di per sé difficile, bisogna in questo momento essere quasi perfetti. C'è bisogno di tutto e di tutti. Lang in questo contesto è un po' il simbolo di questo Napoli che, passettino dopo passettino, sta provando a risalire e a migliorarsi. Anche lui è apparso in costante progresso, fino al gol quasi decisivo, ma comunque importante, in quel di Manchester contro il City. È un'altra freccia che si aggiunge all'arco a disposizione di Allegri. Recuperiamo anche qualche altro giocatore che era assente in terra d'Inghilterra e questo male non fa, al di là dell'assenza comunque importante di De Bruyne”.

Sebastiano Esposito è tra gli obiettivi di mercato del Napoli. Ti stuzzica questo nome?

“Un giocatore di ottime qualità, che esplose giovanissimo nell'Inter quando c'era Antonio Conte allenatore. Poi ha fatto un po' fatica ad affermarsi nel calcio di Serie A, ha vagato in varie squadre in prestito. La sua crescita non è stata così rapida come gli esordi sembravano indicare per la sua carriera. Però sono già un paio d'anni a questa parte che è diventato un giocatore che sa il fatto suo, che dà dei contributi alle squadre in cui ha giocato. L'anno scorso nel Cagliari fu fondamentale nella salvezza dei sardi, quest'anno ha cambiato squadra. Il Sassuolo sta facendo fatica, però lui si sta mettendo in evidenza, si è conquistato anche la maglia della Nazionale. È un giocatore un po' atipico e nel Napoli di oggi io credo che la priorità sia quella di una prima punta pura, un centravanti da mettere in rosa al posto di Lucca e come alter ego di Hojlund, che sta tirando la carretta praticamente da un anno e mezzo in solitaria, perché Lucca non ha dato segni di se stesso né l'anno scorso né tantomeno in questa stagione. Lukaku idem con patate. La problematica c'è tutta, quindi occorrerebbe un giocatore forse con caratteristiche un po' diverse. Esposito può fare anche l'attaccante centrale, del resto lo fa nel Sassuolo, però è più una seconda punta, un giocatore che può giocare sugli esterni, un po' quello che era Raspadori nel Napoli del recente passato. Queste caratteristiche, per la verità, le abbiamo già in Giovane, che è un giocatore che secondo me meriterebbe anche più spazio e che ha qualità per diventare un giocatore importante. Poi il Napoli magari può cedere qualcun altro, si è parlato anche di qualche richiesta per Neres e allora forse avere anche un altro giocatore polivalente potrebbe essere utile. Fermo restando che ribadisco il concetto: per me il Napoli ha bisogno di un sostituto di Hojlund e quindi di andare a rilevare l'attuale posizione in rosa di Lucca, mettendo uno con quelle caratteristiche o comunque abbastanza idoneo a giocare come punta centrale, con la tipologia di gioco che esercita Allegri, che non credo preveda un falso nove in quel ruolo”.

Il Napoli segue anche Patrick Zabi del Paris FC e André del Corinthians per il centrocampo. Ti convince la strategia di puntare su un giovane anche in vista della scadenza contrattuale di Anguissa?

“Io credo che nell'intenzione della società ci sia questo ringiovanimento della rosa, che è necessario e che avverrà credo un po' gradualmente, non di botto. Laddove anche in questa finestra di mercato ci sia l'opportunità di poter prendere un giocatore giovane, ma chiaramente già avviato sui grandi palcoscenici, quindi un prospetto che sta per esplodere o comunque che abbia tutte le prerogative per farlo, io credo che questo sia il profilo che il Napoli cercherà in questo ruolo, ma anche in altri. Poi le vie del mercato sono infinite, magari ti può capitare un'occasione di un giocatore non anziano, però più maturo, di 26-27 anni. In questo momento ci sta questa scelta, specie se in questo mercato di gennaio devi inserire qualche altro giocatore in una squadra comunque già formata, che ha una sua struttura. Quindi tu puoi metterlo lì, farlo ulteriormente maturare per poi lanciarlo definitivamente il prossimo anno. C'è anche la situazione contrattuale di Anguissa, quindi dopo l'attaccante ritengo che al numero due come priorità ci sia proprio il centrocampista”.