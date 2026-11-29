Rigore negato al Napoli, Calvarese: "Il braccio è alto ma dinamicamente congruo"
L'ex arbitro difende Guida sul campo e considera sbagliato il richiamo del VAR Aureliano. Dopo lo 0-0, il mancato penalty su Ćaleta-Car resta il tema.
Sul rigore reclamato dal Napoli nel finale di Sassuolo-Napoli interviene Gianluca Calvarese. L'ex arbitro, sul proprio profilo X, giudica corretta la valutazione dell'arbitro Guida, che non ha fischiato il penalty per il possibile tocco di mano in area di Ćaleta-Car.
Mano di Ćaleta-Car, la tesi di Calvarese: pallone sul petto e braccio "congruo"
Nel suo commento, Calvarese scrive: «Il braccio di Caleta-Car è alto, ma dinamicamente congruo. Il pallone colpisce prima il petto e il difensore cerca di ritrarre l'arto. Sostenibile la scelta di campo di Guida, sbaglia Aureliano a chiamare l'OFR».
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Giornalista di TuttoNapoli.net, segue l’attualità del Napoli con notizie ed approfondimenti ed è inviato al seguito della Primavera per Radio Tutto Napoli
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