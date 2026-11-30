Rigore Sassuolo-Napoli, Parlato sicuro: "Guida migliore in campo, decisione giusta"
Il giornalista Manuel Parlato ha commentato ai microfoni di Canale 21 l'operato dell'arbitro Marco Guida che ha generato non poche polemiche
Manuel Parlato, giornalista, nel post partita di Sassuolo-Napoli è intervenuto ai microfoni di Canale 21 per commentare l'arbitraggio di Marco Guida, protagonista di una decisione nel finale di gara che ha generato un'infinità di polemiche. Di seguito le sue parole:
"A mio avviso la decisione di Guida di non assegnare il rigore al Napoli è giusta, ho visto questa situazione dalla tribuna e mi sembra che l'arbitro abbia fatto bene. Inoltre mi hanno convinto un po' tutte le decisioni del direttore di gara. Penso che Guida sia stato il migliore in campo nella sfida tra Sassuolo e Napoli".
autore
Giornalista di TuttoNapoli.net, segue l’attualità del Napoli con notizie ed approfondimenti ed è inviato al seguito della Primavera per Radio Tutto Napoli
Pubblicità
Le Interviste
Copertina TuttonapoliDe Bruyne, la verità sull'intervista della moglie: mai detto di voler lasciare Napoli di Pierpaolo Matrone
Le più lette
Prossima partita
05 dic 2026 20:45
Serie A Enilive 2026-2027
Serie A Enilive 2026-2027
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Napoli
|Lecce
In primo piano
Da 0 a 10: la mossa shock di Guida, il ribaltone sul mercato di ADL, le capate nel muro di Allegri e la strana reazione di Lang
LiveAllegri in conferenza: "Decisione di Guida da accettare, non la mancanza di cattiveria sotto porta. Bisognava vincere"
Pierpaolo MatroneTuttonapoliSorpresa Guida per il Napoli. Nel 2025 disse: "Non lo arbitro, voglio star tranquillo". Ma Orsato...
Arturo MinerviniDa 0 a 10: l’annuncio sconvolgente di Gilmour, il cortocircuito su Allegri, l'omissione fatale di Kevin e il gattino Haaland
Antonio NotoLiveAllegri in conferenza: "Punto importante, domenica serve la stessa mentalità. Contento per Hojlund e Lang"
Davide BarattoLiveDe Bruyne in conferenza: “A me piace giocare a calcio, non solo lanci o duelli! Ruolo? Dove creo pericoli. Sul futuro…”
Arturo MinerviniDa 0 a 10: le dichiarazioni shock di Allegri, la 'zeppata' di McTominay ad ADL, il reel di Lang e il caso De Bruyne
Davide BarattoLiveAllegri in conferenza: "Umili a mettersi alla pari del Torino! Lang decisivo. Su Vergara..."
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com