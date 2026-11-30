Rigore Sassuolo-Napoli, Parlato sicuro: "Guida migliore in campo, decisione giusta"

Il giornalista Manuel Parlato ha commentato ai microfoni di Canale 21 l'operato dell'arbitro Marco Guida che ha generato non poche polemiche

Manuel Parlato, giornalista, nel post partita di Sassuolo-Napoli è intervenuto ai microfoni di Canale 21 per commentare l'arbitraggio di Marco Guida, protagonista di una decisione nel finale di gara che ha generato un'infinità di polemiche. Di seguito le sue parole:

"A mio avviso la decisione di Guida di non assegnare il rigore al Napoli è giusta, ho visto questa situazione dalla tribuna e mi sembra che l'arbitro abbia fatto bene. Inoltre mi hanno convinto un po' tutte le decisioni del direttore di gara. Penso che Guida sia stato il migliore in campo nella sfida tra Sassuolo e Napoli".