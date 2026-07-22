Del Genio: "Occhio alle liste, serve cessione di 3 Over: non c'è più posto"

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Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli in diretta da Dimaro: "Dico solo una cosa: attenzione alle liste. Senza Folorunsho e Lindstrom e senza i vari Cajuste e Ngonge, il Napoli con i rientri che ci saranno ha 20 giocatori Over e come tutti sanno ne possono essere massimo 17 e quindi il Napoli è obbligato a far uscire qualche Over e far entrare qualche Under. Sul mercato dunque il discorso regolamentare è fondamentale e viene prima di quello economico. E vi ricordo che quest'anno per essere Under devi essere un 2004 almeno".