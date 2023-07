Alvino: "Ci vogliono dieci Frattesi per fare uno come Elmas, ma Napoli non gode di buona stampa"

Intervenuto a Kiss Kiss Napoli il giornalista Carlo Alvino ha dichiarato

Intervenuto a Kiss Kiss Napoli il giornalista Carlo Alvino ha dichiarato: "Frattesi viene fatto passare per un campionissimo. Ci vogliono 10 Frattesi per fare tecnicamente uno come Elmas, ma il Napoli non gode di buona stampa e quindi uno passa per campione e gli altri come se non fossero nessuno. Osimhen? Se dovesse restare direbbero che non lo vuole nessuno, mica che il Napoli l’ha convinto a restare…”.