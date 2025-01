Alvino: “Conte non sta pressando Manna sul mercato, sa come si fa”

vedi letture

Carlo Alvino, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Teleclubitalia con il suo suo editoriale

Carlo Alvino, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Teleclubitalia con il suo suo editoriale: “Vi sembrerà strano quello che sto per dirvi, ma Conte sa meglio di chiunque altro quanto sia difficile il mercato di gennaio e non sta dando fretta a Giovanni Manna. Sembra strano, eppure non sta dando fretta a Giovanni Manna per portare a Napoli un altro difensore, che serve e questo è fuori discussione, e che il Napoli ha individuato in Danilo, anche questo è fuori discussione.

Conte nel giro di pochi mesi ha rivoluzionato completamente il Napoli squadra, partendo dalle fondamenta, mettendo da parte l’io e dando grande valore al noi. Ecco perché Conte sa come si fa, Conte sa come si fa per portare a casa qualcosa di importante dando sempre più valore al noi e sempre meno valore all’io”.