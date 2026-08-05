Alvino: "De Bruyne mai visto così sorridente! Anche i tifosi lo hanno notato"

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De Bruyne è in ritiro con il Napoli mentre manca Lukaku che dunque è a un passo dall'addio: le ultime dal giornalista in ritiro

Il giornalista Carlo Alvino intervenuto a Kiss Kiss Napoli in diretta da Castel di Sangro ha fornito le ultime sul ritiro del Napoli nel giorno dell'amichevole contro l'Osasuna: "Mi dicono che ci sarà il tutto esaurito, mancano davvero pochi posti ancora disponibili. Intanto è arrivato De Bruyne in ritiro. Con lui fino all'infortunio il Napoli era primo in classifica e poi quando è tornato a casa ha comunque portato a casa il secondo posto. Forse il suo stop è passato sotto silenzio. Kdb aveva dato il suo contributo fino a quando era stato protagonista.

Certo possiamo parlare del ruolo ma lui ha mantenuto sempre fede alle aspettative. Ora quest'anno, per il suo blitz a Piazza Plebiscito e per quello che si è visto oggi, c'è un sorriso che io facevo fatica a trovare da tempo. Ma ti assicuro che i tifosi che lo hanno incontrato a Rivisondoli mi hanno detto era super sorridente. Questo significa poco o nulla ma vedo un giocatore pienamente coinvolto. Magari questo secondo anno gli servirà per dare un segnale a tutti. Ci penserà Allegri a dosare le sue presenze e a personalizzare gli allenamenti. Per ora si sottopone a test atletici e fisici in questo primo giorno di ritiro".