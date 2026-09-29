Totti incorona Maradona: “E’ l’emblema del calcio, non ha rivali!”
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Francesco Totti ha indicato Diego Armando Maradona come il calciatore inavvicinabile, definendolo l’emblema del calcio.
Diego Armando Maradona resta per Francesco Totti il punto di riferimento assoluto del calcio. L’ex capitano della Roma, che domenica 27 settembre ha festeggiato 50 anni, ha ripercorso i momenti più importanti della sua carriera in una lunga intervista al Corriere dello Sport, soffermandosi anche sul calciatore che considera irraggiungibile.
Totti su Messi e Ronaldo: “Due extraterrestri”
Alla domanda su chi sia il giocatore inavvicinabile, Totti ha scelto senza esitazioni Maradona: “Maradona è il calcio, è il pallone, non ci sono rivali. Messi, Ronaldo… no. Maradona è proprio l’emblema. Poi a cascata vengono gli altri. Però penso che Messi e Ronaldo sono neanche due fuoriclasse, due extraterrestri. Trovare aggettivi o definizioni non è semplice”.
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Giornalista di Tuttonapoli.net e inviato televisivo al seguito del Napoli in Europa. Si occupa di aggiornamenti ed approfondimenti sull'attualità azzurra
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