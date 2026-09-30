Del Genio: “Per svoltare la stagione Allegri deve pensare prima a come fare gol”

Paolo Del Genio ha analizzato il momento del Napoli e l’impostazione tattica in vista della sfida contro il Frosinone, soffermandosi sul possibile 3-4-2-1

Il Napoli si prepara alla sfida contro il Frosinone e Paolo Del Genio, attraverso il canale YouTube Napolità, ha analizzato l’approccio che gli azzurri dovranno avere. Il giornalista si è soffermato in particolare sulla gestione delle partite contro avversari tecnicamente inferiori: “Napoli-Frosinone? Se le giochiamo pensando al contropiede, se 8 gare ne vinci 2. Quando sei superiore tecnicamente non puoi pensare al contropiede”.

Del Genio sul 3-4-2-1: “L’importante è attaccare i 5 canali”

Del Genio ha poi analizzato il possibile impiego del 3-4-2-1, già visto dal Napoli in fase di possesso contro il Bologna, indicando anche gli aspetti sui quali lavorare: “3-4-2-1? Il Napoli già lo ha fatto in fase di possesso contro il Bologna. L’importante è attaccare i 5 canali, chiudere l’azione con entrambi gli esterni. Il primo pensiero e la svolta della stagione deve nascere quando si prepara la partita. Allegri deve pensare prima a come fare gol e poi dopo a come non prenderlo”.