Alvino fa chiarezza: "Il Napoli non ha chiesto alcuno slittamento del derby"

Il giornalista Carlo Alvino ha parlato a Kiss Kiss Napoli: "Perché rinviare? Il Napoli non ha chiesto alcuno slittamento. Il club è finora spettatore e la richiesta di slittamento nasce per motivi di ordine pubblico legati ad un certo numero di agenti che non sarebbe sufficiente. Non c’è rischio, ma è richiesta una certa richiesta di forze dell’ordine. Si sentono già tante cose sul campionato, ma il Napoli non c’entra nulla".