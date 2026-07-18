Alvino: “Gatti resta nei pensieri di Allegri, ma la priorità del Napoli non è il centrale di difesa"

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Alvino parla di Gatti, del futuro di Milinkovic-Savic e della nuova occasione concessa a Lucca.

Carlo Alvino, giornalista, ha parlato nel corso di 'Terzo Tempo Calcio Napoli - Speciale Dimaro' su Televomero: “Federico Gatti al momento non è una priorità del Napoli. Potrebbe diventarlo se dovessero prolungarsi i tempi dell’infortunio di Alessandro Buongiorno. Sicuramente il club azzurro non è a caccia di un difensore mancino. Ma se dovesse obbligatoriamente intervenire sul mercato, il calciatore che è in testa ai desideri di Allegri, e non è un mistero è proprio Gatti. Però non ci sono le priorità per la ricerca di un centrale.

Rispetto a quando c’era Antonio Conte, con Max Allegri c’è una gestione completamente diversa. Il nuovo tecnico ha quasi l’obbligo di dover valutare quei giocatori con cui non è scattata la scintilla con Conte, anche perché il Napoli ha investito tanti milioni l’anno scorso. Allegri ha a disposizione materiale umano importante e di prima qualità. Ci sono stati diversi colloqui individuali in questo inizio di ritiro. Il tecnico ha bisogno di conoscere a fondo tutti, giocatore per giocatore, è molto importante. Stanislav Lobotka è stato oggetto di desiderio di altri club, ma il Napoli è fermo sulle proprie decisioni riguardo la permanenza. A differenza di giocatori come Hasa e Lindstrom, che partiranno.

Meret o Milinkovic-Savic come titolari? Senza dubbio bisogna avere sempre due portieri bravi e forti, così da poter competere in Italia e in Europa. Ma se ritorna il concetto del titolare e della riserva, faccio fatica a credere che uno dei due possa accettare di essere la riserva dell’altro. Meret ha vinto due scudetti con il Napoli; Milinkovic è stato acquistato per una cifra importante l’anno scorso. Sarà il mercato a dirci cosa succederà. Però sicuramente più con la valigia pronta, ma non prontissima, è Milinkovic rispetto a Meret.

Lucca credo abbia voglia di giocarsi questa chance con Allegri, poi toccherà all’allenatore valutare se effettivamente questa possibilità ci sarà e starà al ragazzo doverla cogliere. Se dovesse trovare la giusta collocazione tattica, e ancor di più quella voglia di dimostrare il suo valore, il Napoli potrebbe tenere il calciatore, soprattutto se lui dovesse avere un altro tipo di atteggiamento rispetto all’anno scorso”.