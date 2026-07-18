Juve, Spalletti fissa l'obiettivo: "Puntiamo alla Champions, Scudetto lontano"

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Spalletti toglie la Juventus dalla lotta scudetto: per il tecnico bianconero l'obiettivo stagionale è la qualificazione in Champions.

Luciano Spalletti ha commentato il pareggio per 0-0 contro il Basilea in mixed zone, tracciando gli obiettivi della Juventus per la stagione ormai alle porte. Il tecnico bianconero ha spiegato che la priorità del club sarà conquistare la qualificazione alla prossima Champions League, invitando a mantenere aspettative realistiche.

"La Champions è il nostro obiettivo, Scudetto ancora lontano"

"Per altre cose, tipo lo Scudetto, siamo abbastanza distanti". Con queste parole Spalletti ha ribadito che, almeno in questa fase, la Juventus non si considera ancora pronta per competere per il titolo. L'allenatore ha quindi indicato nella qualificazione alla Champions League il traguardo principale della stagione.