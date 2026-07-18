Live Dimaro 2026 day 2, seduta pomeridiana: esercitazioni possesso-pressione e partitella

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Ultime calcio Napoli, Dimaro 2026: il racconto dell'allenamento della mattina live

Appuntamento a domani per la seduta mattutina. Restate collegati su Tutto Napoli per tutti gli aggiornamenti dalla Val di Sole.

18.46 - Triplice fischio: termina la sessione pomeridiana.

18.44 - E' altro danese ha fare 1-1: destro vincente di Rasmus Hojlund!

18.42 - Problema alla caviglia destra per Rafa Marin. Lo staff sanitario azzurro è intervenuto immediatamente per prestargli le prime cure, applicando del ghiaccio sulla zona interessata.

18.30 - Ancora Lindstrom protagonista! Il danese sblocca il risultato: 1-0 per gli arancioni.

18.26 - Inizia una partitella a metà campo tra arancioni e azzurri.

Arancioni (4-3-3): Pugliese; Mazzocchi, Rrahmani, Obaretin, Spinazzola; Folorunsho, Lobotka, Lindstrom; Politano, Lucca, Alisson Santos.

Azzurri (4-3-3): Contini; Di Lorenzo, Marianucci, Rafa Marin, Gutierrez; Anguissa, Hasa, Vergara; Giovane, Hojlund, Rao.

18.25 - Sul terreno di gioco anche David Neres, tanti applausi per il brasiliano.

18.24 - Termina l'esercitazione.

18:23 - C'è anche Gilmour in campo: lo scozzese assiste all'allenamento dei compagni.

18.08 - Allegri grande protagonista dell'allenamento: detta i movimenti del centrocampo.

18.04 - Corsa di fondo a bordocampo per i cinque Primavera aggregati.

18.03 - Inizia un'altra esercitazione difesa contro attacco possesso e pressione. Ancora scambi rapidi al massimo a due tocchi.

In azzurro: Contini, Di Lorenzo, Marianucci, Rafa Marin, Gutierrez, Anguissa, Vergara, Giovane, Hojlund, Rao.

In giallo: Hasa e Lobotka.

In arancione: Pugliese, Mazzocchi, Spinazzola, Obaretin, Folorunsho, Lindstrom, Politano, Lucca, Alisson Santos, Rrahmani.

17.57 - Termina l'esercitazione.

17.43 - Dopo una serie di passaggi si con clude l'azione tirando nelle due porte difese da Milinkovic-Savic e Pugliese.

17.42 - Inizia l'esercitazione tecnica sul possesso palla: squadra divisa in due gruppi. Giro palla veloce a due tocchi al quale partecipano anche i portieri.

Sulla metà campo di destra:

in arancione: Obaretim, Folorunsho, Lindstrom, Rrahmani.

In azzurro: Gutierrez, Giovane, Vergara, Marianucci.

In giallo: Hojlund, Hasa, Meret.

Sulla metà campo di sinistra:

in arancione: Spinazzola, Alisson, Politano, Mazzocchi.

In azzurro: Rafa Marin, Anguissa, Di Lorenzo.

In giallo: Lobotka, Contini, Lucca.

17.36 - Spunta il sole a Carciato, la squadra fa il sul ingresso in campo. Inizia la fase riscaldamento con una blanda corsa.

17.35 - Colloquio a bordocampo tra Massimiliano Allegri e l'amministratore delegato Andrea Chiavelli.

17.30 - Piove a intermittenza a Dimaro, lo stadio di Carciato si riempie in attesa dell'arrivo della squadra.

17.20 - Iniziano a lavorare i portieri sul secondo campo.

Dopo la seduta mattuttina, a Dimaro-Folgarida, gli azzurri scendono sul campo di Carciato per la seduta pomeridiana di allenamento del secondo giorno di ritiro in Val di Sole.

Amici di Tutto Napoli, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale del secondo allenamento del Napoli da Dimaro-Folgarida. Vi ricordiamo che Tuttonapoli.net vi proporrà tutto in diretta testuale, con ampio spazio a foto e video, ma saremo sempre live sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta sul Napoli e in diretta tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video.