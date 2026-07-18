Canonico via, Pavarese: "Mi lascia perplesso! Infortuni dovuti alle metodologie di Conte..."

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Luigi Pavarese, ex direttore sportivo del Napoli, ha parlato di Massimiliano Allegri, dell'addio del responsabile dello staff medico Canonico e tanto altro.

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” è intervenuto Luigi Pavarese, dirigente sportivo: “Il Napoli si è ormai abituato a ottenere risultati importanti, ma la scelta di Allegri è sicuramente stata più che positiva. E’ un tecnico preparato e vincente, ha una grande personalità e lo sta già dimostrando. Il Napoli è comunque reduce da un secondo posto e Allegri sa quello che si aspetta la gente, ma metterei la firma per il 60% dei risultati ottenuti da Allegri quando ha sostituito Conte. De Laurentiis credo si aspetti dal tecnico una continuità di risultati. Poi, credo che si aspetti lo scudetto: le stagioni post mondiali sono sempre difficili, ma noi abbiamo la fortuna di aver avuto pochi giocatori al Mondiale per cui in molti sono già proiettati alla stagione. Napoli e Inter credo siano le due che si giocheranno lo scudetto per l’ampiezza e la qualità della rosa.

Mi spiace per Canonico, credo sia unilaterale la risoluzione, ma lascia perplessi. In una grande società ben organizzata come lo è il Napoli, il settore tecnico deve collaborare con il settore sanitario. Se Canonico aveva denunciato la mancanza di collaborazione con Conte ed il suo staff di certo i dirigenti lo sanno. E guai se ha avallato determinate metodologie che hanno fatto sì che arrivassero gli infortuni. Non si può arrivare però al giorno del ritiro e allontanare il medico sociale, credo che l’infortunio di Buongiorno abbia contribuito”.