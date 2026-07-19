Maradona o Messi? Alemao: "Pelé è stato il più forte di sempre"
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Alemao: attesa per il Centenario del Napoli e giudizio severo su Ancelotti.
Ricardo Alemao è intervenuto ai microfoni di Canale 9 affrontando diversi temi legati al Napoli, al Mondiale e ai grandi campioni della storia del calcio. L'ex centrocampista brasiliano ha ribadito il forte legame con la città, annunciando la sua presenza ai festeggiamenti per il Centenario del club azzurro.
Dal Centenario al confronto tra le leggende del calcio
"Prima che io arrivassi al Napoli, non avevo mai visto nulla del genere. Dal 26 luglio sarò in città, per non perdermi la Festa per il Centenario. Ancelotti, per come ha affrontato il mondiale, non merita la sufficienza. Io gli do, come voto, cinque. l più forte tra Pelé, Messi e Maradona? Pelè, per me Pelé è stato il giocatore più forte di sempre".
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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