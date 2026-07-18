Sabatini sceglie Il Gattopardo per Allegri: "Tutto cambia perché nulla cambi"
Walter Sabatini ha parlato di due allenatori che hanno lasciato un segno anche nella storia recente del Napoli. Nell'intervista concessa a Sportweek, l'ex dirigente ha elogiato sia Luciano Spalletti che Massimiliano Allegri, soffermandosi soprattutto sul nuovo tecnico azzurro e sul ruolo che potrà avere nella stagione del Centenario.
"Allegri è perfetto per il Napoli"
Sabatini ha definito Spalletti "un amico geniale, un lavoratore romantico", spiegando di essere convinto che possa riportare la Juventus a lottare per lo Scudetto. Sul fronte Napoli, invece, ha speso parole molto significative per Allegri, ricorrendo a un paragone letterario: "Il Gattopardo: tutto cambia perché nulla cambi". Secondo l'ex direttore sportivo, il tecnico livornese è "l'uomo giusto per dare equilibrio all'entusiasmo" dell'ambiente azzurro, chiamato ad affrontare una stagione ricca di aspettative dopo l'avvio del nuovo ciclo.
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