Sabatini sceglie Il Gattopardo per Allegri: "Tutto cambia perché nulla cambi"

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Walter Sabatini in un'intervista ha fatto un riferimento letterario per descrivere il nuovo corso Massimiliano Allegri al Napoli.

Walter Sabatini ha parlato di due allenatori che hanno lasciato un segno anche nella storia recente del Napoli. Nell'intervista concessa a Sportweek, l'ex dirigente ha elogiato sia Luciano Spalletti che Massimiliano Allegri, soffermandosi soprattutto sul nuovo tecnico azzurro e sul ruolo che potrà avere nella stagione del Centenario.

"Allegri è perfetto per il Napoli"

Sabatini ha definito Spalletti "un amico geniale, un lavoratore romantico", spiegando di essere convinto che possa riportare la Juventus a lottare per lo Scudetto. Sul fronte Napoli, invece, ha speso parole molto significative per Allegri, ricorrendo a un paragone letterario: "Il Gattopardo: tutto cambia perché nulla cambi". Secondo l'ex direttore sportivo, il tecnico livornese è "l'uomo giusto per dare equilibrio all'entusiasmo" dell'ambiente azzurro, chiamato ad affrontare una stagione ricca di aspettative dopo l'avvio del nuovo ciclo.