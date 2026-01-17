Alvino: "Il Napoli aveva dato tutto contro l'Inter, ci può stare una serata storta"

Carlo Alvino, giornalista, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero: “Io penso che il Napoli abbia la forza di battere Verona e Parma, ma si può anche incappare nella serata storta. Pochi giorni prima aveva dato tutto contro l’Inter, fisicamente e mentalmente. I nerazzurri hanno battuto il Lecce, una squadra inferiore, per 1-0 con il gol di Pio Esposito. Il Napoli ha trovato un gol annullato dal VAR. Nel corso della stagione, comunque, ha avuto la meglio su diverse big.

Buongiorno secondo me non sta attraversando un grande momento di forma. Juan Jesus lo ha sopravanzato nelle gerarchie. Antonio Conte non regala nulla a nessuno. Credo da osservatore esterno che Buongiorno stia ancora pagando il rientro dall’infortunio. Lo reputo tra i migliori difensori d’Italia e non è ancora quello pre-infortunio. Mi auguro serva per migliorarsi. Il Buongiorno che conosciamo è stato tra i capisaldi dello scudetto. Juan Jesus ha tanta cazzimma, forse quella che manca a Buongiorno. La si vede anche con quegli interventi furbi, da difensore, contro gli attaccanti.

La forza del Napoli dell’anno scorso, nella vittoria dello scudetto, è stato il centrocampo. E quest’anno ha perso Anguissa e De Bruyne. Il Napoli sa fare calcio. È una società che ha speso 200 milioni, perché è stata bravissima a vendere in estate per poi investire sul mercato. La gestione del club è virtuosa, rispetto invece ad altri che hanno debiti”.