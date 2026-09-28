Alvino invoca svolta tattica: "Vergara a destra, è il momento di sfruttare tutto il potenziale"

Alvino invoca svolta tattica: "Vergara a destra, è il momento di sfruttare tutto il potenziale"
Oggi alle 13:40Le Interviste
di Arturo Minervini

«Prestazione spaziale, architetto del centrocampo, favoloso: gli aggettivi spesi per l’ultima prova di De Bruyne in Nazionale si sprecano». Così Carlo Alvino, nel corso del suo editoriale “Dillo ad Alvino”, su Teleclub Canale 77, ha proposto una possibile svolta tattica per il Napoli, partendo dall’ottimo momento attraversato da Kevin De Bruyne per concentrare poi l’attenzione sull’utilizzo di Antonio Vergara.

La prova del belga ha riaperto il dibattito sul rendimento mostrato finora con il Napoli. Alvino considera legittimo interrogarsi sulle differenze, ma ritiene che la condizione raggiunta dal centrocampista rappresenti soprattutto un segnale incoraggiante in vista dei prossimi impegni degli azzurri.

Il vero tema tattico riguarda però Antonio Vergara. Le discussioni sulla sua collocazione, sul suo valore e sulla necessità di trovare maggiore continuità non hanno ancora prodotto, secondo Alvino, una soluzione capace di valorizzarne pienamente le caratteristiche.

«Il ragazzo non viene sfruttato al meglio e non ha ancora espresso tutto il suo reale potenziale. È giunto il momento di dargli spazio nella sua posizione ideale».