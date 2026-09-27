Ferrara: "Fiducia in Allegri! Critiche normali, il Napoli è in Europa da 17 anni"

Ciro Ferrara parla del Napoli di Massimiliano Allegri, della Nazionale e non solo direttamente da Piazza Plebiscito a Napoli.

Ciro Ferrara, ex calciatore azzurro, durante l'evento a Napoli per i 25 anni della Fondazione Pupi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media presenti: "Auguriamoci di tornare ai Mondiali, per tutto il sistema. Mi risulta difficile argomentare il tema Nazionale, ci sarebbe bisogno di tanto tempo a disposizione. Noi, per coloro che amano questo sport, ci auguriamo il meglio per la Nazionale, per Mancini e per tutto il sistema. Voglio ringraziare Javier Zanetti, la moglie e la Fondazione Pupi. Per noi è un momento importante. Si parla tanto di Diego, che è continuamente con noi e non è solo un ricordo".

La riflessione sul Napoli e Allegri

"Siamo veramente ancora all'inizio, il Napoli è un po' attardato, ma c'è possibilità di recuperare. Allegri è un ragazzo che conosco, ha determinate caratteristiche, mi spiace che ci siano un po' di critiche nei suoi confronti, ma quando alleni il Napoli è normale perché si tratta di una società che è stabilmente in Europa da 17 anni, una cosa unica nel nostro campionato. C'è ancora possibilità per recuperare terreno, questa sosta è un momento di riflessione per Max e i suoi ragazzi".