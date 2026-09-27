Carnevale fiducioso: "Il Napoli è partito davvero male, ma troverà la strada giusta"
Nonostante un inizio di stagione al di sotto delle aspettative, Andrea Carnevale continua a credere nelle possibilità del Napoli. L'ex attaccante azzurro, intervenuto ai microfoni di Canale 8, non nasconde le difficoltà incontrate dalla squadra nelle prime settimane, ma invita a non trarre conclusioni definitive dopo pochi risultati negativi.
Carnevale: "Il Napoli ha una rosa abbastanza ampia"
"Il Napoli è partito davvero male, ma sono abbastanza fiducioso e bisogna esserlo perché nel calcio esistono le vittorie e le sconfitte. Il Napoli ha una rosa abbastanza ampia e sono convinto che troverà la strada giusta per continuare a essere la squadra che ci ha fatto divertire in questi anni", le parole di Carnevale. L'ex azzurro punta dunque sulla qualità e sulla profondità dell'organico per superare questo momento complicato e ritrovare continuità alla ripresa del campionato.
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