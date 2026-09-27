Carnevale fiducioso: "Il Napoli è partito davvero male, ma troverà la strada giusta"

Andrea Carnevale analizza il difficile avvio di stagione del Napoli. L'ex azzurro resta però fiducioso nelle potenzialità della rosa.

Nonostante un inizio di stagione al di sotto delle aspettative, Andrea Carnevale continua a credere nelle possibilità del Napoli. L'ex attaccante azzurro, intervenuto ai microfoni di Canale 8, non nasconde le difficoltà incontrate dalla squadra nelle prime settimane, ma invita a non trarre conclusioni definitive dopo pochi risultati negativi.

Carnevale: "Il Napoli ha una rosa abbastanza ampia"

"Il Napoli è partito davvero male, ma sono abbastanza fiducioso e bisogna esserlo perché nel calcio esistono le vittorie e le sconfitte. Il Napoli ha una rosa abbastanza ampia e sono convinto che troverà la strada giusta per continuare a essere la squadra che ci ha fatto divertire in questi anni", le parole di Carnevale. L'ex azzurro punta dunque sulla qualità e sulla profondità dell'organico per superare questo momento complicato e ritrovare continuità alla ripresa del campionato.