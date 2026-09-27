Simeone: "Lucca? Nessun consiglio. Ma chi gioca al Napoli deve dare tutto, lo merita la città"

Giovanni Simeone, attaccante del Torino, è tornato a Napoli per partecipare all'evento della 'Fondazione Pupi', guidata da Javier Zanetti. A margine dell'evento l'ex centravanti azzurro ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media: "E' la prima volta che torno a Napoli da quando non gioco qui, è stato molto emozionante. E vedere il Vesuvio con la luna piena ancora di più".

Hai qualche racconto su Zanetti? "Javier è una persona molto solare, disponibile, sempre con il sorriso. Io da piccolo non ricordo tantissimo, ma Javier era molto amico di mio papà".

Hai qualche consiglio per Lucca? "Io no, per niente. Per me quando uno veste la maglia del Napoli deve cercare di dare tutto, per i tifosi e per il club. Questa città lo merita. Poi a volte le cose escono bene e a volte escono male, ma l'importante è dare tutto. Io l'ho sempre fatto e spero che chi gioca nel Napoli lo faccia ancora perché ne vale la pena".