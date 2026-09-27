Chiariello: "De Bruyne fa la differenza! Tante perplessità al Napoli, ma se è quello di Italia-Belgio..."

Umberto Chiariello, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Canale 21 con il suo consueto editoriale: "A me di Italia-Belgio è fregato zero. Ho guardato la partita per osservare un solo calciatore: Kevin De Bruyne. Perché per fare ragionamenti seri devo capire che giocatore è De Bruyne oggi. E' sicuramente un campione, uno dei migliori centrocampisti dell'ultimo decennio, ma il fatto che lo sia stato non significa che lo sia ancora oggi. Non è più il De Bruyne dei tempi d'oro, ma la domanda è: De Bruyne è ancora un calciatore valido? De Bruyne è ancora in grado di fare la differenza?

Nelle prime sei partite stagionali col Napoli ha lasciato ampie perplessità. Ho visto un giocatore poco incisivo, poco determinante. A Genova fa gol con una giocata di furbizia. La notizia bella che viene fuori da Italia-Belgio è che De Bruyne è ancora un calciatore di valore. Ha fatto una signora partita, dimostrando che è ancora De Bruyne".