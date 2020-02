Alvino: "La panchina del Napoli a Marassi metteva i brividi, da top club europeo!"

Carlo Alvino, giornalista di Tv Luna, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi ovviamente sul momento della squadra di Gattuso dopo la vittoria contro la Sampdoria: "Guadando la panchina di Genova venivano i brividi, una panchina da top club europeo. Il Napoli sta recuperando sotto il punto di vista fisico e mentale, tiene aperta la porta delle Coppe: c'è la semifinale contro l'Inter in Coppa Italia e la serata di Gala contro il Barcellona. Lobotka? Secondo me ha qualche chilo in più, deve smaltirlo a Castelvolturno, poi vedremo anche lo slovacco che calciatore ha preso il Napoli".