Anellucci: "Lukaku ormai ex giocatore! Palestra? Operazione folle e agente super"

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L'agente FIFA Claudio Anellucci è intervenuto a Maracanà, nella radio di Tuttomercatoweb.com, dove ha detto la sua sul mercato della Juve: "Carnevali non ha la bacchetta magica e non può risolvere i problemi di tre anni e mezzo, molto più profondi. Finalmente un dirigente italiano, che conosce il nostro calcio, ma ci vorrà tempo per sistemare le cose. Poi si può giocare anche senza Kolo Muani. Non sposta nulla. lo faccio una forzatura nel caso di Vlahovic, non per lui. Poi potrai prendere qualcuno che costerà di meno ma in prospettiva può darti di più. Più che i soldi mancano anche le idee".

Che coppia sarebbe Hojlund-Lukaku al Napoli con Allegri?

"Non la vedo. Lukaku è un ex giocatore dal punto di vista fisico, dei comportamenti, della testa. A Napoli ha fatto il suo tempo. II Napoli deve rientrare di alcune spese folli fatte su alcuni giocatori chiesti da Conte. Hojlund merita la riconferma per quello che ha fatto".

Caso Palestra, che ne pensa?

"Trovo folle un'operazione del genere, se è vero quello che si legge. Con quei numeri è giusto che chi deve fare l'operazione, la faccia. L'agente è stato eccezionale, roba da maestri, per un giocatore che ha giocato una stagione al Cagliari".