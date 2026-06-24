Preziosi: "ADL spocchioso e antipatico, non ci andrei mai a cena"

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Enrico Preziosi ha raccontato le sue verità in una lunga intervista rilasciata ieri sera a Sportitalia, nel corso della quale ha dato anche dei propri giudizi a proposito di alcuni protagonisti del mondo del calcio italiano da lui conosciuto: "Gasperini ogni volta che mi vede mi abbraccia e anche alcuni giocatori. Credo di aver lasciato una scia di empatia e di dialogo, anche se all'esterno a volte appaio un po' burbero. Ma a volte lo fai per proteggerti".

A Preziosi viene chiesto di dare dei voti ad alcuni colleghi presidenti o comunque a dei dirigenti molto importanti: "Galliani è un amico, voto 9. Cairo 3 ed è già troppo. Lotito darei la sufficienza. Cellino anche lui un 6, non di più. Zamparini 7,5. A Moratti do 9 anche a lui. Moggi... Luciano è un amico, 7. Sensi è un 9. Berlusconi 10. Andrea Agnelli, gli voglio bene quindi gli do 8. A Elkann 6".

L'ex presidente di Como e Genoa spende parole non proprio al miele per Aurelio De Laurentiis, numero uno del Napoli: "Voto 4 meno meno. Mi è antipatico, è spocchioso. Professionalmente applausi, ma non ci andrei mai a cena".