Del Genio: "Modulo Allegri? Secondo un indizio sono 2 quelli che può fare"

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Paolo Del Genio, giornalista, ha parlato a Linea Calcio su Canale 8 trattando vari argomenti: "Aspettiamo Allegri, non ci buttiamo a indovinare, ma andiamo per esclusione. Il Napoli dovrebbe conservare e potrebbe aggiungere un altro esterno d'attacco, quindi il tridente offensivo ci sarà. Quindi non credendo tanto alla soluzione 4-2-3-1 che però auspicherei, allora io andrei sul 4-3-3 o sul 3-4-3 con i tre davanti e poi scegli se mettere un centrocampista o un difensore in più.

Qualcuno dice che dai movimenti di mercato e dal numero di giocatori in organico, tutto lascerebbe pensare alla difesa a tre, e io non posso dare torto a chi lo pensa e lo dice. Ma il mercato svolta improvvisamente e magari escono fuori nomi dei centrocampisti e quindi tutto cambia".