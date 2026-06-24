Del Genio: "Curioso di sapere la risposta di Allegri su una frase di ADL"

vedi letture

Paolo Del Genio, giornalista, ha parlato a Linea Calcio su Canale 8 trattando vari argomenti: "A livello di comunicazione sarà interessante quando verrà sottoposta ad Allegri la dichiarazione di De Laurentiis alla Gazzetta sulla rosa al completo e lo scudetto mancato per i troppi infortuni. Chissà se si sbilancerà Allegri. Conte non lo faceva mai, era sempre ermetico ed evidenziava sempre le cose negative per una questione di marketing personale per poi prendersi i meriti in caso di risultati positivi. Vedremo se anche Allegri sarà minimalista o sarà coraggioso e dirà come Adl che il Napoli è forte e andrà per vincere".