Alvino: “Napoli strumentalizzato! Conte-ADL? Rapporto solido e inattaccabile! Su Chivu…"

Carlo Alvino, giornalista, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero:

Su Vergara

“Per Vergara sta parlando il campo. Per anni la Nazionale italiana è stata governata più dalla politica sportiva che dalla meritocrazia. Invece per Vergara c’è tanta meritocrazia".

Var?

"In Serie C mantengono di più la linea della decisione del campo rispetto alla Serie A. Il fermoimmagine sui social è una realtà parallela, non è quella del campo. Ricordo che la prima immagine diffusa da Dazn sul fuorigioco di Mazzocchi su Napoli-Parma era fuorviante, non giusta. Un errore clamoroso che ha fatto scaturire dei sospetti in me e anche in altre persone sulla realizzazione delle immagini. Il gol di Scalvini contro la Roma e quello di Hojlund contro il Verona hanno avuto interpretazioni diverse. Ma su entrambi c’era un dubbio, e non la certezza, di un fallo di mano. Step on foot? Inventato a uso televisivo".

Hanno strumentalizzato le parole di Vergara dopo la partita contro il Genoa ed è stato subdolo. Si è parlato addirittura al TG1 dei rigori fischiati a Di Lorenzo contro l’Inter e a Vergara contro il Genoa. Sono stati accusati di essere sleali. Mentre ai giocatori delle altre squadre non è successo mai.

Su Chivu

"Chivu in conferenza ha utilizzato parole di grande ipocrisia. Ha detto che non parlerà di arbitri fin quando non ci saranno allenatori che diranno di essere stati favoriti. Ma alla fine è il presidente dell’Inter Beppe Marotta va in diretta e parla di arbitri".

Sul rapporto tra De Laurentiis e Conte

"C’è un rapporto solido e inattaccabile. Questo matrimonio dura perché bisogna saper mediare. Oggi il mediatore principale è il presidente De Laurentiis. Segnali di un divorzio anticipato, rispetto alla naturale scadenza, non ce ne sono. Ma addirittura potrebbe esserci qualche segnale di prolungare il contratto. Naturalmente a fine stagione si parlerà, l’argomento principale sarà il mercato e la gestione del gruppo. Poi c’è un rapporto solido che va al di là del calcio. Bisogna comunque contestualizzare, pensando che siamo a febbraio ed è ancora presto”.